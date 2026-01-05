США планують захопити Гренландію: шокуючий сценарій

Сполучені Штати можуть спробувати встановити фактичний контроль над Гренландією вже впродовж найближчих місяців. Такий сценарій розглядають західні експерти та посадовці, які оцінюють ризик як реальний і серйозний.

США розглядають Гренландію

Ймовірним часовим вікном називають період напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться в листопаді, а також до 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів 4 липня. Саме ці дати можуть стати політично вигідними для демонстрації "геополітичного успіху".

Очікується, що Вашингтон діятиме не силовими методами, як у венесуельському випадку, а через політичний та економічний тиск. Серед можливих інструментів називають вплив на місцеві еліти, зокрема спроби фінансового заохочення окремих гренландських політиків і посадовців.

Потенційне встановлення контролю США над Гренландією може спричинити серйозну кризу всередині НАТО та Європейського Союзу. За оцінками аналітиків, ця тема здатна розколоти союзників навіть сильніше, ніж питання підтримки України.

Водночас підкреслюється, що Данія навряд чи отримає від партнерів таку ж масштабну політичну та військову підтримку, яку сьогодні отримує Україна у протистоянні з Росією.

Затримання Ніколаса Мадуро не було результатом якоїсь складної та блискуче спланованої спецоперації США. Про це, посилаючись на власні джерела в Каракасі, заявляє російська журналістка. За її словами, президента Венесуели фактично передали американській стороні без жодного опору. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що