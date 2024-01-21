США "платят счет" за военный альянс: Трамп рассказал, как угрожал странам Европы

Бывший американский президент заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону. После его угрозы не защищать страны Европы в случае нападения. Такое заявление Дональда Трампа привело в Politico.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

На своем выступлении на митинге в Нью-Гэмпшире Трамп раскритиковал страны Европы за то, что они слишком много полагаются на США, когда речь идет о расходах на оборону.

Трамп заявил, что во время своего президентства он понял, что Америка "платят счет". Также бывший президент, как во время встречи с лидерами НАТО. он вроде бы выразил свою обеспокоенность, а европейский лидер спросил его: "Означает ли это, что если нам не заплатят, вы не собираетесь нас защищать?"

"Я сказал, что именно это значит. И на следующий день поступили миллиарды и миллиарды долларов", — заявил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о возвращении Трампа . Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа как следующего президента США, заявив, что политик может быть "именно тем, что нужно миру", если Трамп поддержит Украину. Об этом он написал в колонке у Daily Mail.

По словам бывшего премьера Британии, "миру нужен лидер, готовность применить силу и абсолютная непредсказуемость является главным сдерживающим фактором для врагов Запада". Джонсон назвал Трампа "горячим поклонником свободных рынков и капитала, который заинтересован в надлежащем соглашении о свободной торговле с Великобританией".

Борис Джонсон также напомнил, что Дональд Трамп был первым президентом США, вступившим за Украину, предоставив ей в 2018 году противотанковое оружие Javelin, которое стало решающим в битве за Киев.

