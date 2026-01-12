logo

США побили все рекорды по закупке популярного продукта у РФ: впечатляющие статистика
США побили все рекорды по закупке популярного продукта у РФ: впечатляющие статистика

Причиной лидерства России стало не столько увлечение американцев гречкой, сколько торговая политика США.

12 января 2026, 15:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

По итогам первых десяти месяцев 2025 года Россия возглавила рейтинг экспортеров гречихи в США, опередив традиционного лидера – Канаду. Об этом сообщает аналитическая компания UkrAgroConsult.

США побили все рекорды по закупке популярного продукта у РФ: впечатляющие статистика

Фото: из открытых источников

В денежном выражении разница между двумя странами невелика: Канада поставила гречку на 1,6 млн долларов, а Россия – на 1,8 млн долларов. В то же время этот показатель для российской крупы стал самым высоким с 2022 года, когда ее продажи в США достигали 3,3 млн долларов.

Остальные поставщики отстают от двух лидеров существенно. На третьем месте оказалась Украина с объемом поставок в 155,3 тыс. долларов. Далее следуют Китай – 121,7 тыс. долларов, и Литва – 119,7 тыс. долларов.

Аналитики отмечают, что успех России на американском рынке не обусловлен большой популярностью гречихи среди американцев. Основным фактором стали особенности торговой политики США. Во время второго срока президента Дональда Трампа были введены пошлины на агропродукцию из ряда стран, что ограничило конкуренцию для попавших под обложение.

Россия, как страна-агрессор, при этом сохранила возможность экспортировать беспошлинно не подпадающую под санкции продукцию. Такая ситуация создала парадоксальный эффект: Москва получила торговые "окна возможностей", доступ к которым лишены другие государства. То есть, на американском рынке агропродукции Россия смогла использовать пробелы в регуляциях, что обеспечило ей лидерство в поставках гречки.

