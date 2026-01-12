США побили всі рекорди із закупівлі популярного продукту у РФ: вражаючі статистика

За підсумками перших десяти місяців 2025 року Росія очолила рейтинг експортерів гречки до США, випередивши традиційного лідера – Канаду. Про це повідомляє аналітична компанія UkrAgroConsult.

Фото: з відкритих джерел

У грошовому вираженні різниця між двома країнами невелика: Канада поставила гречки на 1,6 млн доларів, а Росія – на 1,8 млн доларів. Водночас цей показник для російської крупи став найвищим із 2022 року, коли її продажі до США сягали 3,3 млн доларів.

Інші постачальники відстають від двох лідерів суттєво. На третьому місці опинилася Україна з обсягом поставок на 155,3 тис. доларів. Далі йдуть Китай – 121,7 тис. доларів, та Литва – 119,7 тис. доларів.

Аналітики відзначають, що успіх Росії на американському ринку не обумовлений великою популярністю гречки серед американців. Основним фактором стали особливості торговельної політики США. Під час другого терміну президента Дональда Трампа було введено мита на агропродукцію з ряду країн, що обмежило конкуренцію для тих, хто потрапив під обкладення.

Росія, як країна-агресор, при цьому зберегла можливість експортувати безмитно продукцію, яка не підпадає під санкції. Така ситуація створила парадоксальний ефект: Москва отримала торговельні "вікна можливостей", доступу до яких позбавлені інші держави. Тобто на американському ринку агропродукції Росія змогла використати прогалини в регуляціях, що забезпечило їй лідерство в поставках гречки.

