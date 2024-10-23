США подтвердили прибытие в РФ военных из КНДР: что известно

США подтвердили информацию о том, что в Россию прибыли около трех тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

Солдаты из Северной Кореи прибыли в РФ. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Северная Корея отправила не менее трех тысяч солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток. Затем северокорейские военные отправились в разные тренировочные части восточной России, где они сейчас проходят учения", — сказал Джон Кирби.

В то же время американский чиновник заявил, что США не владеют информацией, будут ли военные из КНДР участвовать в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак. "С тех пор, как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецке. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.