США показали, как готовят к отправке новую партию боеприпасов для Украины (ФОТО)

В Минобороны США показали новую партию помощи ВСУ, которую готовят к отправке в Украину. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию прессслужб ы Пентагона.

"Пилоты, прибывшие на базу военно-воздушных сил Дувр в Делавере, загружают пакеты направляемых в Украину боеприпасов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны США сообщили, что в рамках миссии помощи безопасности, перевезут снаряды на C-17 Globemaster III.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали , повлияет ли мобилизация в РФ на ход войны в ближайшие месяцы. Кремль в спешке объявил в России частичную мобилизацию, но это не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы. В ISW объяснили, что приказ диктатора мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть прошедших срочную службу лиц в течение месяцев не создадут значительной боевой силы агрессора. Таким образом, в Институте изучения война пришли к выводу, что частичная мобилизация в России не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий к зиме. Напомним, ряд западных политиков заявил, что мобилизация в РФ — это подтверждение того, что Путин просчитался с полномасштабным вторжением в Украину. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объявление Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение терпит крах.

Также "Комментарии" писали о том, что в США рассказали , как готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия в Украине. В администрации Джо Байдена всерьез рассматривают возможность применения Россией ядерного оружия в Украине. Именно поэтому уже сейчас США вместе со своими союзниками прорабатывают варианты реагирования, если Путин решится на такой шаг. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

