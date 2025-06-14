Сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал реакцию российских органов власти на израильскую атаку по Ирану. Соответствующее его сообщение появилось в сети Х.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Российский МИД 13 июня возмутился "неспровоцированными военными ударами по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры", а российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право.

"То, что Путинская Россия предоставляет юридические консультации по применению силы, выглядит немного цинично даже для россиян. Израиль защищает свое существование. Россия прибегает к варварскому вторжению в соседнюю страну", — написал Грэм.

Также сенатор обратился отдельно к Китаю и Индии, предупредив их, что если они будут продолжать поддерживать "военную машину Путина", им некого будет обвинять, кроме себя.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский правитель Владимир Путин выразил соболезнования иранскому руководству из-за ударов Израиля по военным объектам Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Известно, что Путин провел телефонные разговоры с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре с иранским лидером Путин отметил многочисленные жертвы, в том числе среди гражданских, и заявил об "осуждении" действий Израиля, назвав их нарушением норм международного права и Устава ООН.

Также Кремль подчеркнул поддержку "мирного разрешения" ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Это выглядит особенно противоречиво, учитывая, что сам Иран долго избегает конструктивного диалога по этому вопросу.



