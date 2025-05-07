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США потеряли второй истребитель в борьбе с хуситами

В США подтвердили инцидент с потерей еще одного истребителя в Красном море.

сегодня, 12:20
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Автор:
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Slava Kot

ВМС США подтвердили потерю еще одного истребителя F/A-18 в Красном море. Это уже второй самолет, упавший в воду в течение последних нескольких дней с авианосца USS Harry S. Truman.

США потеряли второй истребитель в борьбе с хуситами

США потеряли истребитель F/A-18. Фото из открытых источников

По данным CNN, при посадке самолета F/A-18 на палубу авианосца USS Harry S. Truman, вышла из строя система, обеспечивающая безопасную остановку самолета после приземления. Поэтому истребитель не смог вовремя затормозить, потерял управление и вылетев с палубы, упал в море. Несмотря на инцидент, оба пилота остались невредимыми. Стоимость самолета F/A-18 составляет 250 миллионов долларов.

Инцидент подтвердил помощник министра обороны США Шон Парнелл.

"Министерство обороны США продолжает следить за ситуацией по потере истребителя F-18 на борту американского авианосца USS Harry S. Truman. Мы можем подтвердить, что этот самолет не был сбит хуситами. Продолжается расследование, и больше информации будет обнародовано после установления причины этой аварии", — заявил Парнелл.

Это уже второй случай за последнюю неделю, когда американский истребитель падает в море. В предыдущем инциденте самолет вылетел за борт во время резкого маневрирования авианосца, пытавшегося избежать возможной атаки хуситов.

Группировка хуситов, контролирующая значительную часть территории Йемена, неоднократно осуществляла ракетные и дроновые атаки по судам, а также по американским и союзническим военным объектам в регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министр обороны Соединенных Штатов Питт Хэгсет жестко обратился к Ирану из-за поддержки хуситских боевиков. По его словам, Пентагон видит, как Иран помогает хуситам вооружением и может получить ответ.

Также "Комментарии" писали, что Украина потеряла истребитель.



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Источник: https://x.com/SeanParnellATSD/status/1919935706027241478
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