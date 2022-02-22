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США потратят миллионы долларов на борьбу с угрозами национальной и экономической безопасности

США будут инвестировать в добычу редкоземельных элементов, чтобы не зависеть от Китая

сегодня, 21:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Американская компания Redwood Materials на этой неделе проведет переговоры по пилотному проекту с партнерами Ford и Volvo. Планируется запустить переработку старых литий-ионных аккумуляторов. При такой переработке предприятия компании в штате Невада будут добывать ценные металлы: литий, кобальт, никель, а также графит. Ранее Redwood заявляла, что построит завод по переработке отходов в Теннесси и завод по производству катодов в Неваде в 2022 году.

США потратят миллионы долларов на борьбу с угрозами национальной и экономической безопасности

Фото иллюстративное / Pixabay

На добычу и переработку тяжелых редкоземельных элементов на заводе в Маунтин-Пасс в соответствии с правительственной программой будет выделено 35 миллионов долларов. Такое производство должно производить магниты. Планируется всего профинансировать производство магнитов в США на 700 миллионов долларов к 2024 году. Поскольку в настоящее время 87% мирового рынка магнитов, что используются в электромобилях. двигателях, системах защиты, электронике и ветровых турбинах, контролирует Китай.

А в администрации Байдена считают, что чрезмерная зависимость страны от иностранных источников и враждебных стран, поставляющих очень необходимые материалы, создает угрозу национальной и экономической безопасности.

Речь идет о редкоземельных элементах – литие и кобальте, которые являются важным материалом для производства аккумуляторов, электромобилей, ветровых турбин и солнечных батарей.

Предполагается, что глобальный спрос на эти критически важные полезные ископаемые вырастет на 400-600% в течение следующих нескольких десятилетий, а на минералы, такие как литий и графит, используемые в аккумуляторах электромобилей, спрос увеличится еще на 4000%. Поэтому американские власти ищут пути решения проблемы с добычей этих материалов.

Сейчас уже есть проект Министерства энергетики США, который будет стоить 140 миллионов долларов. Проект предусматривает добычу редкоземельных элементов и минералов из угольной золы и других отходов шахт.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина будет проходить тест изоляции энергосистемы.


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/22/fact-sheet-securing-a-made-in-america-supply-chain-for-critical-minerals/
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