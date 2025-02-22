США предлагают альтернативную резолюцию ООН по Украине с учетом правок Путина

США представили проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Это предложение с учетом российской поправки, существенно отличается от текста, подготовленного Украиной и европейскими союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Краткий проект резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось агентство Reuters, оплакивает гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и подтверждает, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров", – говорится в сообщении.

Главной особенностью американской версии проекта из 65 слов является учет российских поправок.

Россия предложила, чтобы документ содержал следующий текст: "призывает к быстрому прекращению конфликта, в том числе путем устранения его первопричин, и призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

В тексте Вашингтона, с которым ознакомилось агентство AFP, не упоминается о территориальной целостности Украины, и не содержится критики в адрес России.

Посол России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США "хорошим шагом" и заявил, что, если российская поправка будет принята, Москва готова поддержать американскую резолюцию.

По его словам, представители США предварительно проинформировали его о содержании документа перед его распространением среди 193 членов Генеральной Ассамблеи.

Стоит отметить, Генассамблея ООН должна собраться 24 февраля для голосования по резолюции под названием "Продвижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", разработанной Украиной и Европейским Союзом. В документе страны требуют от России, в частности, "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". В прошлом году в резолюции пять раз упоминали агрессию России.

Подобные резолюции принимались в два предыдущих года, и США были среди их соавторов.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли США готовятся выйти из ООН: какой законопроект готовят республиканцы.



