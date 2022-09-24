США предупредили Китай о "последствиях" в случае помощи России

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины. как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госдеп США.

Энтони Блинкен. Фото: GETTY IMAGES

"Он (Блинкен – Ред.) подтвердил, что Соединенные Штаты осуждают войну России против Украины и отметил последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство".

Также госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты остаются открытыми к сотрудничеству с КНР там, где наши интересы пересекаются".

Читайте также на портале "Комментарии" — на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей сутки назад начались псевдореферендумы о присоединении к РФ. Они продлятся до 27 сентября. В Москве уже заявили, что после присоединения этих территорий Россия расценит попытку Украины вернуть их как нападение на РФ. В свою очередь, страны Запада, включая США, предупредили, что не признают итогов подобного рода "референдумов". В аналогичном ключе высказались Япония, Турция и многие другие государства. Что можно сказать по итогам первого дня псевдореферендумов? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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