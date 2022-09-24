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США предупредили Китай о "последствиях" в случае помощи России

В США внимательно следят за тем. учувствует ли Пекин в помощи РФ на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину

сегодня, 11:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И предостерег КНР от поддержки России как страны-агрессора в войне против Украины. как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госдеп США.

США предупредили Китай о "последствиях" в случае помощи России

Энтони Блинкен. Фото: GETTY IMAGES

"Он (Блинкен – Ред.) подтвердил, что Соединенные Штаты осуждают войну России против Украины и отметил последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство".

Также госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты остаются открытыми к сотрудничеству с КНР там, где наши интересы пересекаются".

Читайте также на портале "Комментарии" — на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей сутки назад начались псевдореферендумы о присоединении к РФ. Они продлятся до 27 сентября. В Москве уже заявили, что после присоединения этих территорий Россия расценит попытку Украины вернуть их как нападение на РФ. В свою очередь, страны Запада, включая США, предупредили, что не признают итогов подобного рода "референдумов". В аналогичном ключе высказались Япония, Турция и многие другие государства. Что можно сказать по итогам первого дня псевдореферендумов? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало — в Кремле сделали вид, что не знают, где попавший в обманный список Виктор Медведчук, пока президент Турции Эрдоган не раскрал правду.




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Источник: https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-prc-state-councilor-and-foreign-minister-wang-yi-2/
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