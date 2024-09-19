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США предупреждают союзников об угрозе России в море: о чем идет речь

Российская разведка совершала диверсионные атаки в ряде европейских стран.

19 сентября 2024, 20:57
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Лиля Воробьева

США предупредили своих союзников о том, что Россия активизирует атаки на грузовые судоходные компании с целью воспрепятствовать поддержке Украины со стороны международных партнеров. Об этом сообщает Bloomberg.

США предупреждают союзников об угрозе России в море: о чем идет речь

РФ создает угрозу в море (фото из открытых источников)

Ранее Россия уже осуществляла кибератаки и гибридные операции против портов и судоходных компаний, однако сейчас эти действия приобретают более агрессивный характер, в том числе с применением саботажа. Причиной тому является рост готовности Москвы идти на большие риски.

Российская разведка часто использовала местных преступников для организации диверсий в разных европейских странах. Кроме того, кибероперации и кампании по дезинформации России уже давно нацелены на США и Европу.

За последние месяцы количество приписываемых Москве инцидентов значительно возросло. Это включает поджоги, акты вандализма, глушение сигналов GPS и даже попытку покушения на генерального директора немецкой оружейной компании.

В прошлом году пророссийские хакеры атаковали порты в Европе и Японии. Одним из крупнейших морских портов Японии был поражен программой-требителем, которая заблокировала доступ к системам и файлам, что повлекло за собой сбои в работе контейнерного терминала и задержки отправки грузов. Также хакерские атаки затронули ряд голландских портов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что три страны начали операцию по разминированию Черного моря . 1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности экспорта зерна из Украины.

В материале говорится, что инициатива под руководством Стамбула – первая крупная совместная операция черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание дрейфующих мин в определенные районы Черного моря. Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, однако их судоходные силы руководствуются за пределами Альянса, частично во избежание эскалации в отношениях с Россией, пишет издание.
 



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-19/us-warns-allies-russia-seeking-to-disrupt-cargo-shipping-firms?srnd=phx-latest
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