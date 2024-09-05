США прервали молчание: почему нет смысла давать согласие Украине на удары ATACMS по РФ

Утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой Россия наносит удары по украинской территории, является ошибочным. Дело в том, что 90% российских авиабаз находится за пределами 300 км от украинской границы. И нет никакого смысла в данной ситуации применять ATACMS. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время брифинга высказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Удары по России. Фото из открытых источников

"В нашей политике относительно ударов вглубь России и по территории России ничего не изменилось. Я также считаю важным отметить, если можно, что 90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это, — 90% из них расположены за пределами 300 километров от украинской границы, глубоко внутри России. Поэтому утверждение, мол, мы просто дадим им (украинцам — ред.) АTACMS и скажем — "ладно!" И они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, — является неправдой. Это ложный аргумент", — высказался Кирби.

В то же время советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США отметил, что США продолжают работать над усилением украинской ПВО:

При этом Джон Кирби признал, что Россия по главе с Путиным использует отвратительный метод войны против украинского народа, когда пытается с приближением зимы нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре. Но Москва так делала и раньше. В этом нет ничего нового.

По словам Кирби, Вашингтон и дальше будет делать акцент на том, чтобы укреплять противовоздушную оборону Украины.

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