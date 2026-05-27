США прибегли к циничному шагу в ООН по угрозам РФ ударить по Киеву

Почти полсотни государств-членов ООН выступили с совместным заявлением, в котором осудили угрозы России наносить "системные удары" по Киеву и дипломатические учреждения в Украине. Однако Соединенные Штаты не присоединились к документу.

США не поддержали заявление ООН об осуждении угроз РФ. Фото: en.apa.az

Инициатором заявления стал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. В документе отмечается, что международное сообщество не может мириться с угрозами в адрес посольств и дипломатических миссий в Киеве.

"Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем настоятельную необходимость принятия конкретных гуманитарных мер", — говорится в документе.

Под заявлением подписались страны Европейского Союза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Однако США среди подписавшихся не оказалось. Это уже не первый случай, когда администрация Дональда Трампа избегает жестких формулировок по поводу действий Москвы.

В преддверии Россия призвала Вашингтон эвакуировать американское посольство из Киева и заявила о возможности новых массированных ударов по украинской столице. Угрозы прогремели после очередной волны атак с применением ракет и беспилотников, в результате которых погибли мирные жители и была повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле резко изменили риторику по ударам по Киеву. Кроме того, в России назвали два объекта, которые не будут атаковать в Киеве.

Также "Комментарии" писали о взрывах в России. Украина атаковала авиазавод в Таганроге, военный аэродром в Воронеже и НПЗ в Туапсе.