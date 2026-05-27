Головна Новини Світ США
США вдалися до цинічного кроку в ООН щодо погроз РФ вдарити по Києву

В ООН майже 50 країн засудили погрози Росії щодо «системних ударів» по Києву та посольствах.

27 травня 2026, 12:55
Slava Kot

Майже пів сотні держав-членів ООН виступили зі спільною заявою, у якій засудили погрози Росії завдавати "системних ударів" по Києву та дипломатичних установах в Україні. Однак Сполучені Штати не приєдналися до документа.

США не підтримали заяву ООН про засудження погроз РФ. Фото: en.apa.az

Ініціатором заяви став постійний представник України при ООН Андрій Мельник. У документі наголошується, що міжнародна спільнота не може миритися з погрозами на адресу посольств та дипломатичних місій у Києві.

"Ми закликаємо до повного, негайного та безумовного припинення вогню, а також наголошуємо на нагальній необхідності вжиття конкретних гуманітарних заходів", — йдеться в документі. 

Під заявою підписалися країни Європейського Союзу, Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея. Однак США серед підписантів не виявилося. Це вже не перший випадок, коли адміністрація Дональда Трампа уникає жорстких формулювань щодо дій Москви.

Напередодні Росія закликала Вашингтон евакуювати американське посольство з Києва та заявила про можливість нових масованих ударів по українській столиці. Погрози пролунали після чергової хвилі атак із застосуванням ракет та безпілотників, унаслідок яких загинули мирні жителі та було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі різко змінили риторику щодо ударів по Києву. Крім того, у Росії назвали два об’єкти, які не будуть атакувати у Києві.

Також "Коментарі" писали про вибухи в Росії. Україна атакувала авіазавод в Таганрозі, військовий аеродром у Воронежі та НПЗ у Туапсе.



Джерело: https://www.france24.com/en/live-news/20260526-dozens-of-countries-at-un-condemn-moscow-s-threats-to-embassies-in-ukraine
