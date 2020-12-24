США применит санкции против белорусских чиновников

Соединенные Штаты Америки продолжили расширять санкции против физических и юридических лиц из Беларуси. Такую информацию предоставил государственный секретарь США — Майк Помпео.

США вводит санкции против Беларуси. Фото: censor.net

Санкции будут введены против сорока человек и четырех учреждений. Все они признаны причастными к фальсификации выборов в Беларуси и подавления мирных протестов.

По словам Министерства финансов США, ограничения будут действовать против членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, минского ОМОНа, а также подразделения КГБ "Альфа".

Эти и другие лица считаются виновными в подрыве демократического устройства страны. Им будет запрещено въезжать в США.

В общем санкции применены к 63 белорусам.

Напомним, что граждане Америки считают Дональда Трампа худшим президентом в истории США. По данным соцопросов телеканала Fox News, 42% американцев недовольны политикой 45-го главы государства.

Восемь процентов среди опрошенных оценивают его правление "ниже среднего". Это абсолютный антирекорд, ведь по словам социолога Гарри Ентена, американцы никогда не давали таких низких оценок. Прошлые президенты набирали не более двадцати процентов. До правления Трампа средний показатель составлял четырнадцать процентов.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что ранее в американском городе Балтимор в многоэтажном доме произошел взрыв, около 30 человек госпитализированы с различными видами травм. Взрыв спровоцировал разрушения от 10-го этажа здания до крыши.

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