США примут важное решение по системах Patriot для Украины: о чем идет речь

Правительство США намерено остановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ним, пока Украина не будет иметь достаточного количества этих ПВО для защиты от воздушных атак России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на трех человек, которые знакомы с этим решением.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Собеседники сообщили, что об этом решении Вашингтон должен объявить сегодня. Это произойдет после того, как президент Джо Байден заявил на прошлой неделе в Италии, что он добился обязательств по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину – они будут включать батареи Patriot.

Джо Байден заявил, что пять стран согласились отправить Patriot и другие системы противовоздушной обороны в Украину, и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать, потому что "все, что у нас есть, пойдет в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены".

Говоря рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским после подписания 10-летнего соглашения по безопасности на полях саммита G7 в Апулии, Байден добавил, что Киев начнет получать больше систем "относительно быстро".

Заявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты городов и критически важной инфраструктуры, сообщили изданию два человека, знакомых с этим решением.

Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку систем Patriot, – Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

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