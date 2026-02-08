США приносят в жертву Украину: какой план у Вашингтона

Соединенные Штаты все активнее меняют внешнеполитические приоритеты, и это напрямую отражается на их позиции в отношении войны России против Украины. Вашингтон стремится к перераспределению своих ресурсов между несколькими глобальными кризисами, а украинское направление постепенно теряет статус безусловного приоритета. Такую оценку высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

США меняют стратегию по Украине

Алексей Кущ в интервью Новости.LIVE заявил, что США одновременно вовлечены в три масштабных противостояния: с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, с Ираном на Ближнем Востоке и с Россией в Европе. В этой конфигурации трех тел, как образно объясняет Кущ, нет стабильного решения, а американская стратегия становится слишком перегруженной.

"Можно сказать по логике трех тел, у этой апории нет логического решения. Они хотят ее упростить к задаче двух тел. В иерархии их ценностей территориальные потери Украины кажутся мизерными и незначительными для них. То есть для них это какие-то такие уступки, на которые они считают, что можно пойти", — считает Кущ.

На практике это означает стремление Вашингтона снизить свою вовлеченность в войне в Украине, чтобы освободить ресурсы для сдерживания Китая и Ирана, которые считаются долгосрочными и более опасными вызовами. Кущ именно этим объясняет рост давления на Киев и более сдержанную позицию США во время трехсторонних контактов Украины, России и Соединенных Штатов.

Эксперт отмечает, что речь не идет об эмоциональных или ценностных решениях. Вашингтон, по его мнению, действует прагматично, решая собственные "технические задачи" в глобальной игре.

