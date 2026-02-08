США приносят в жертву Украину: какой план у Вашингтона

Рубрики
Соединенные Штаты все активнее меняют внешнеполитические приоритеты, и это напрямую отражается на их позиции в отношении войны России против Украины. Вашингтон стремится к перераспределению своих ресурсов между несколькими глобальными кризисами, а украинское направление постепенно теряет статус безусловного приоритета. Такую оценку высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
США меняют стратегию по Украине
Алексей Кущ в интервью Новости.LIVE заявил, что США одновременно вовлечены в три масштабных противостояния: с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, с Ираном на Ближнем Востоке и с Россией в Европе. В этой конфигурации трех тел, как образно объясняет Кущ, нет стабильного решения, а американская стратегия становится слишком перегруженной.
На практике это означает стремление Вашингтона снизить свою вовлеченность в войне в Украине, чтобы освободить ресурсы для сдерживания Китая и Ирана, которые считаются долгосрочными и более опасными вызовами. Кущ именно этим объясняет рост давления на Киев и более сдержанную позицию США во время трехсторонних контактов Украины, России и Соединенных Штатов.
Эксперт отмечает, что речь не идет об эмоциональных или ценностных решениях. Вашингтон, по его мнению, действует прагматично, решая собственные "технические задачи" в глобальной игре.
