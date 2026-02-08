США приносять в жертву Україну: який план у Вашингтона

Сполучені Штати дедалі активніше змінюють зовнішньополітичні пріоритети, і це безпосередньо відбивається на їхній позиції щодо війни Росії проти України. Вашингтон прагне перерозподілити свої ресурси між кількома глобальними кризами, а український напрям поступово втрачає статус безумовного пріоритету. Таку оцінку висловив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

США змінюють стратегію щодо України

Олексій Кущ в інтерв’ю Новини.LIVE заявив, що США одночасно залучені до трьох масштабних протистоянь: з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, з Іраном на Близькому Сході та з Росією в Європі. У цій "конфігурації трьох тіл", як образно пояснює Кущ, немає стабільного рішення, а американська стратегія стає надто перевантаженою.

"Можна сказати з логіки трьох тіл, ця апорія не має логічного вирішення. Вони хочуть її спростити до задачі двох тіл. В ієрархії їх цінностей територіальні втрати України здаються мізерними й незначними для них. Тобто для них це якісь такі поступки, на які вони вважають, що можна піти", — вважає Кущ.

На практиці це означає прагнення Вашингтона знизити свою залученість у війні в Україні, аби звільнити ресурси для стримування Китаю та Ірану, які вважаються довгостроковими і більш небезпечними викликами. Кущ саме цим пояснює зростання тиску на Київ і стриманішу позицію США під час тристоронніх контактів України, Росії та Сполучених Штатів.

Експерт наголошує, що мова не йде про емоційні чи ціннісні рішення. Вашингтон, на його думку, діє прагматично, вирішуючи власні "технічні завдання" у глобальній грі.

