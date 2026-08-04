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США приняли окончательное решение о помощи Украине: заявление Пентагона

В Вашингтоне объяснили решение новыми глобальными приоритетами, но заверили, что военная поддержка Киева не прекратится

4 августа 2026, 14:34
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Кравцев Сергей

Министерство обороны США официально приступило к реорганизации Группы безопасности помощи Украине (SAG-U), передав руководящую роль европейским союзникам. Соответствующий приказ получил Европейское командование Вооруженных сил США, сообщили в американском военном ведомстве.

США приняли окончательное решение о помощи Украине: заявление Пентагона

Пентагон. Фото: из открытых источников

Решение, утвержденное министром обороны США Питом Гегсетом, означает, что именно страны Европы будут в дальнейшем играть ведущую роль в координации деятельности миссии, отвечающей за организацию военной помощи Украине. В Пентагоне отмечают, что изменение формата управления не означает сокращения поддержки Киева, а лишь отражает растущую ответственность европейских партнеров за оборону Украины.

В Европейском командовании США также объяснили, что передача руководства позволит американским военным переориентировать часть ресурсов на другие стратегические направления, не ослабляя сотрудничество с Украиной.

Еще в конце июля издание Politico сообщало о намерении Пентагона отказаться от непосредственного руководства SAG-U. Теперь эта информация получила официальное подтверждение.

Группа безопасности помощи Украине была создана осенью 2022 года. Ее штаб-квартира находится в немецком Висбадене, откуда координируются поставки вооружения, подготовка украинских военнослужащих и логистика международной помощи.

За время работы через SAG-U было организовано распределение более 2 млрд. долларов военной поддержки. До этого момента миссию возглавлял американский генерал-лейтенант Гийом Боппер. Передача руководства союзникам свидетельствует об изменении ролей внутри коалиции, хотя Вашингтон уверяет, что его стратегическая поддержка остается неизменной.

Также издание "Комментарии" сообщало – заработает ли переговорный треугольник Украина-Россия-США: что происходит.




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Источник: https://www.eucom.mil/pressrelease/44288/secretary-of-war-directs-us-european-command-to-oversee-the-reorganization-of-security-ass?utm_source=twitter&utm_term=952368f6-4cc0-46ae-ba16-ce146a5a78c5
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