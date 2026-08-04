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США прийняли остаточне рішення щодо допомоги Україні: заява Пентагону

У Вашингтоні пояснили рішення новими глобальними пріоритетами, але запевнили, що військова підтримка Києва не припиниться

4 серпня 2026, 14:34
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Кравцев Сергей

Міністерство оборони США офіційно розпочало реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U), передавши керівну роль європейським союзникам. Відповідний наказ отримало Європейське командування Збройних сил США, повідомили в американському військовому відомстві.

США прийняли остаточне рішення щодо допомоги Україні: заява Пентагону

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

Рішення, яке затвердив міністр оборони США Піт Гегсет, означає, що саме країни Європи надалі відіграватимуть провідну роль у координації діяльності місії, яка відповідає за організацію військової допомоги Україні. У Пентагоні наголошують, що зміна формату управління не означає скорочення підтримки Києва, а лише відображає дедалі більшу відповідальність європейських партнерів за оборону України.

У Європейському командуванні США також пояснили, що передача керівництва дозволить американським військовим переорієнтувати частину ресурсів на інші стратегічні напрямки, не послаблюючи співпраці з Україною.

Ще наприкінці липня видання Politico повідомляло про намір Пентагону відмовитися від безпосереднього керівництва SAG-U. Тепер ця інформація отримала офіційне підтвердження.

Групу безпекової допомоги Україні було створено восени 2022 року. Її штаб-квартира розташована у німецькому Вісбадені, звідки координуються постачання озброєння, підготовка українських військовослужбовців та логістика міжнародної допомоги.

За час роботи через SAG-U було організовано розподіл понад 2 млрд доларів військової підтримки. До цього моменту місію очолював американський генерал-лейтенант Гійом Бопер. Передача керівництва союзникам свідчить про зміну ролей усередині коаліції, хоча Вашингтон запевняє, що його стратегічна підтримка України залишається незмінною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи запрацює переговорний трикутник Україна-Росія-США: що вже відбувається.




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Джерело: https://www.eucom.mil/pressrelease/44288/secretary-of-war-directs-us-european-command-to-oversee-the-reorganization-of-security-ass?utm_source=twitter&utm_term=952368f6-4cc0-46ae-ba16-ce146a5a78c5
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