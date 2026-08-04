США прийняли остаточне рішення щодо допомоги Україні: заява Пентагону

Міністерство оборони США офіційно розпочало реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U), передавши керівну роль європейським союзникам. Відповідний наказ отримало Європейське командування Збройних сил США, повідомили в американському військовому відомстві.

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

Рішення, яке затвердив міністр оборони США Піт Гегсет, означає, що саме країни Європи надалі відіграватимуть провідну роль у координації діяльності місії, яка відповідає за організацію військової допомоги Україні. У Пентагоні наголошують, що зміна формату управління не означає скорочення підтримки Києва, а лише відображає дедалі більшу відповідальність європейських партнерів за оборону України.

У Європейському командуванні США також пояснили, що передача керівництва дозволить американським військовим переорієнтувати частину ресурсів на інші стратегічні напрямки, не послаблюючи співпраці з Україною.

Ще наприкінці липня видання Politico повідомляло про намір Пентагону відмовитися від безпосереднього керівництва SAG-U. Тепер ця інформація отримала офіційне підтвердження.

Групу безпекової допомоги Україні було створено восени 2022 року. Її штаб-квартира розташована у німецькому Вісбадені, звідки координуються постачання озброєння, підготовка українських військовослужбовців та логістика міжнародної допомоги.

За час роботи через SAG-U було організовано розподіл понад 2 млрд доларів військової підтримки. До цього моменту місію очолював американський генерал-лейтенант Гійом Бопер. Передача керівництва союзникам свідчить про зміну ролей усередині коаліції, хоча Вашингтон запевняє, що його стратегічна підтримка України залишається незмінною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи запрацює переговорний трикутник Україна-Росія-США: що вже відбувається.



