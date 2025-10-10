США приняли важное решение: куда направят своих военных для стабилизации ситуации

Сотни американских военнослужащих займутся стабилизацией ситуации в Секторе Газа вместе с военными военных из ряда стран Ближнего Востока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Военные США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников СМИ отмечает, 200 американских военных будут направлены в Израиль для обеспечения стабильности в Секторе Газа.

"Центральное командование США (CENTCOM) создает в Израиле Центр гражданско-военной координации (CMCC), чтобы поддержать стабилизационные меры в Газе после объявления 8 октября соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС", — говорится в заявлении чиновника.

В то же время, эти американские военные не будут находиться на территории Сектора Газа.

Указанные военнослужащие обладают экспертизой в области транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерии и будут обеспечивать работу CMCC, расположенного в Израиле.

По словам представителя Белого дома, военнослужащие будут заниматься мониторингом выполнения мирного соглашения. Некоторые из них, вероятно, будут находиться на территории Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила эту информацию в публикации в соцсетях.

"До 200 американских военных, которые уже находятся в составе CENTCOM, получат задание контролировать выполнение мирного соглашения в Израиле и сотрудничать с другими международными силами на месте", — написала она в соцсети X.

Ранее высокопоставленный представитель США сказал, что военные, которых отправляют Соединенные Штаты, присоединятся к контингентам из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов для осуществления надзора.

