США приняли важное решение: куда направят своих военных для стабилизации ситуации

Сотни американских военнослужащих займутся стабилизацией ситуации в Секторе Газа вместе с военными военных из ряда стран Ближнего Востока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Военные США. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников СМИ отмечает, 200 американских военных будут направлены в Израиль для обеспечения стабильности в Секторе Газа.
В то же время, эти американские военные не будут находиться на территории Сектора Газа.
Указанные военнослужащие обладают экспертизой в области транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерии и будут обеспечивать работу CMCC, расположенного в Израиле.
По словам представителя Белого дома, военнослужащие будут заниматься мониторингом выполнения мирного соглашения. Некоторые из них, вероятно, будут находиться на территории Израиля.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила эту информацию в публикации в соцсетях.
Ранее высокопоставленный представитель США сказал, что военные, которых отправляют Соединенные Штаты, присоединятся к контингентам из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов для осуществления надзора.
