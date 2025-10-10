США ухвалили важливе рішення: куди направлять своїх військових для стабілізації ситуації

Рубрики
Сотні американських військовослужбовців займуться стабілізацією ситуації у Секторі Газа разом із військовими військових із низки країн Близького Сходу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".
Військові США. Фото: з відкритих джерел
Посилаючись на двох високопосадовців ЗМІ зазначає, 200 американських військових будуть направлені до Ізраїлю для забезпечення стабільності в Секторі Газа.
У той же час ці американські військові не будуть перебувати на території Сектору Газа.
Зазначені військовослужбовці мають експертизу в галузі транспорту, планування, безпеки, логістики та інженерії та забезпечуватимуть роботу CMCC, розташованого в Ізраїлі.
За словами представника Білого дому, військовослужбовці займатимуться моніторингом виконання мирної угоди. Деякі з них, ймовірно, будуть на території Ізраїлю.
Прес-секретар Білого дому Каролайн Левітт підтвердила цю інформацію у публікації у соцмережах.
Раніше високопосадовець США сказав, що військові, яких відправляють Сполучені Штати, приєднаються до контингентів з Єгипту, Катару, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів для здійснення нагляду.
