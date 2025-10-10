США ухвалили важливе рішення: куди направлять своїх військових для стабілізації ситуації

Сотні американських військовослужбовців займуться стабілізацією ситуації у Секторі Газа разом із військовими військових із низки країн Близького Сходу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Військові США. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на двох високопосадовців ЗМІ зазначає, 200 американських військових будуть направлені до Ізраїлю для забезпечення стабільності в Секторі Газа.

"Центральне командування США (CENTCOM) створює в Ізраїлі Центр цивільно-військової координації (CMCC), щоб підтримати стабілізаційні заходи в Газі після оголошення 8 жовтня угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС", — йдеться у заяві урядовця.

У той же час ці американські військові не будуть перебувати на території Сектору Газа.

Зазначені військовослужбовці мають експертизу в галузі транспорту, планування, безпеки, логістики та інженерії та забезпечуватимуть роботу CMCC, розташованого в Ізраїлі.

За словами представника Білого дому, військовослужбовці займатимуться моніторингом виконання мирної угоди. Деякі з них, ймовірно, будуть на території Ізраїлю.

Прес-секретар Білого дому Каролайн Левітт підтвердила цю інформацію у публікації у соцмережах.

"До 200 американських військових, які вже перебувають у складі CENTCOM, отримають завдання контролювати виконання мирної угоди в Ізраїлі та співпрацювати з іншими міжнародними силами на місці", — написала вона у соцмережі X.

Раніше високопосадовець США сказав, що військові, яких відправляють Сполучені Штати, приєднаються до контингентів з Єгипту, Катару, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів для здійснення нагляду.

