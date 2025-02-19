logo

BTC/USD

95846.20

ETH/USD

2725.84

LTC/USD

136.20

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США приостановили прием заявлений на иммиграцию: коснется ли это украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

США приостановили прием заявлений на иммиграцию: коснется ли это украинцев

CBS пишет, что приостановление рассмотрения заявлений продлится неопределенное время

сегодня, 08:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных гражданами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд по программам времен экс-президента Джо Байдена. Инициаторы ссылаются на мошенничество и соображения безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CBS News.

США приостановили прием заявлений на иммиграцию: коснется ли это украинцев

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что приостановление рассмотрения заявлений продлится неопределенное время, пока чиновники будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки из соображений национальной и общественной безопасности.

Издание отмечает, что этот шаг, о котором ранее не сообщалось, грозит создать неопределенность для мигрантов, которые находились в процессе подачи заявок на различные иммиграционные льготы, которые позволили бы им остаться в США на законных основаниях, а в некоторых случаях — навсегда.

Хотя точное количество пострадавших мигрантов неизвестно, приостановление рассмотрения заявок касается нескольких программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев приехать в США на законных основаниях благодаря иммиграционному закону. Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным или общественно полезным соображениям.

Как пишет CBS, администрация Байдена использовала этот закон в больших масштабах, частично для того, чтобы поощрить мигрантов регистрироваться на легальных каналах миграции вместо того, чтобы нелегально пересекать южную границу.

В свою очередь администрация Трампа быстро приостановила эти усилия, утверждая, что это является злоупотреблением полномочиями.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам встречи России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, Россия "хорошо себя показала". Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости