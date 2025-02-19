Реагируя на встречу РФ и США в Саудовской Аравии Трамп сделал новое заявление о войне

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам встречи России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, Россия "хорошо себя показала". Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Россия очень хорошо себя показала. Она хочет остановить эту дикость, что там происходит. Ее солдаты гибнут тысячами каждую неделю — это не американские солдаты, это российские и украинские, корейские также — значительная часть из них погибла", — заявил Трамп.

Он назвал войну бессмысленной и в очередной раз напомнил, что ее не произошло бы при его президентстве.

"Я вижу фотографии с поля боя — это как Геттисберг (битва под Геттисбергом — самая масштабная во времена Гражданской войны в США — ред.), везде тела погибших. Это потери тысяч военных. Вскоре вы увидите полные цифры, будете поражены, сколько людей погибло, больше чем вы думаете", — сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.

"У них (у Украины – ред.) было 3 года, чтобы сесть за стол переговоров", — заявил Дональд Трамп.

Президент США сказал, что не против введения в Украину европейских военных, но американские войска он не отправит.

Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения выборов в Украине.

"В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг", — заявил американский президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп заявил, что россияне разрушили бы столицу Украины, если бы хотели.



