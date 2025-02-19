Реагируя на встречу РФ и США в Саудовской Аравии Трамп сделал новое заявление о войне

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам встречи России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, Россия "хорошо себя показала". Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он назвал войну бессмысленной и в очередной раз напомнил, что ее не произошло бы при его президентстве.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте войны с Россией.
Президент США сказал, что не против введения в Украину европейских военных, но американские войска он не отправит.
Дональд Трамп также заявил о необходимости проведения выборов в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп заявил, что россияне разрушили бы столицу Украины, если бы хотели.
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