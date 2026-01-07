США приоткрыли завесу тайны: что известно о новом неубиваемом Abrams

Армия США обнародовала первые изображения раннего прототипа новой модификации основного боевого танка Abrams, получившей обозначение M1E3. Снимки демонстрируют лишь отдельные элементы конструкции перспективной машины, однако уже вызвали оживлённую дискуссию среди военных аналитиков. Об этом сообщает издание The War Zone.

Танк M1E3 Abrams. Фото: из открытых источников

В сухопутных войсках США заявили, что разработка первого раннего прототипа M1E3 официально завершена. Новый танк позиционируется как демонстратор передовых технологий, который в перспективе должен существенно изменить подход к ведению наземных боевых действий. Среди ключевых характеристик M1E3 военные называют углублённую программную интеграцию, повышенную мобильность и "беспрецедентную огневую мощь".

Опубликованные фотографии дают лишь фрагментарное представление о машине. На них, предположительно, показана носовая часть танка — либо спереди, либо под углом вдоль борта. При этом не исключено, что на обоих кадрах запечатлена кормовая часть корпуса с башней, развернутой назад, что усложняет однозначную интерпретацию изображений.

Эксперты сходятся во мнении, что проект пока далёк от финального облика, однако его ключевые черты уже просматриваются. Башня M1E3 визуально напоминает башни существующих версий Abrams, но, вероятно, имеет более низкий силуэт. Основное орудие внешне схоже с 120-мм пушкой M256, установленной на предыдущих модификациях, хотя ранее допускалось, что новый танк может получить орудие большего калибра или принципиально новую пушку. Такая возможность для M1E3 по-прежнему не исключается.

При этом корпус танка заметно отличается от всех предыдущих версий Abrams. Его форма и элементы конструкции указывают на серьёзную переработку платформы. Новый прототип также явно отличается от концепта AbramsX, представленного в 2022 году и рассматривавшегося, как промежуточный этап на пути к танку следующего поколения.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже. Вот только ключевой вопрос – территориальный – все еще в ступоре.



