США відкрили завісу таємниці: що відомо про новий Abrams

Армія США оприлюднила перші зображення раннього прототипу нової модифікації основного бойового танка Abrams, що отримав позначення M1E3. Знімки демонструють лише окремі елементи конструкції перспективної машини, проте викликали жваву дискусію серед військових аналітиків. Про це повідомляє видання The War Zone.

Танк M1E3 Abrams Фото: з відкритих джерел

У сухопутних військах США заявили, що розробку першого раннього прототипу M1E3 офіційно завершено. Новий танк позиціонується як демонстратор передових технологій, який у перспективі має суттєво змінити підхід до ведення наземних бойових дій. Серед ключових характеристик M1E3 військові називають поглиблену програмну інтеграцію, підвищену мобільність та "безпрецедентну вогневу міць".

Опубліковані фотографії дають лише фрагментарне уявлення про машину. На них, ймовірно, показано носову частину танка — або попереду, або під кутом уздовж борту. При цьому не виключено, що на обох кадрах зображено кормову частину корпусу з вежею, розгорнутою назад, що ускладнює однозначну інтерпретацію зображень.

Експерти сходяться на думці, що проект поки що далекий від фінального вигляду, проте його ключові риси вже проглядаються. Вежа M1E3 візуально нагадує вежі існуючих версій Abrams, але, ймовірно, має нижчий силует. Основна зброя зовні схожа на 120-мм гарматою M256, встановлену на попередніх модифікаціях, хоча раніше допускалося, що новий танк може отримати знаряддя більшого калібру або принципово нову гармату. Така можливість для M1E3, як і раніше, не виключається.

При цьому корпус танка помітно відрізняється від попередніх версій Abrams. Його форма та елементи конструкції вказують на серйозну переробку платформи. Новий прототип також явно відрізняється від концепту AbramsX, представленого в 2022 році, який розглядався як проміжний етап на шляху до танка наступного покоління.

