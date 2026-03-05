США признали невозможность прекращения войны на Ближнем Востоке без Украины: что предлагают

Пентагон и, по меньшей мере, одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков для защиты от атак иранских дронов "Шахед". По данным Financial Times, украинские технологии пользуются большим спросом благодаря опыту Украины в противодействии российским беспилотным атакам.

Фото: из открытых источников

Украина разработала и запустила в серийное производство дешевые дроны-перехватчики, которые стоят несколько тысяч долларов, тогда как ракеты Patriot, используемые для сбивания "Шахед", обходятся примерно в 13,5 млн долларов за единицу. В то же время стоимость сбитого "Шахеда" составляет около 30 тыс. долларов. Так как Иран может иметь десятки тысяч таких дронов, страны Персидского залива ищут более экономный способ защиты.

Украинский чиновник охарактеризовал переговоры с Пентагоном как "деликатную" тему.

"Наблюдается значительный интерес к украинским дронам-перехватчикам, способным эффективно сбивать 'Шахед' с минимальными затратами", — подчеркнул он.

Представитель украинской промышленности добавил, что любые продажи этих систем, даже если они производятся за границей, должны производиться в координации с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что обсуждал с шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани, эмиром Катару и Мухаммедом бин Зайедом аль-Нахайяном, президентом ОАЭ, возможно использование украинских технологий противодействия дронам.

Портал "Комментарии" уже писал, что обострение войны в Иране после ударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, повлекло за собой масштабную эскалацию на Ближнем Востоке. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и объектам в Персидском заливе, а к конфликту также присоединилась ливанская организация "Хезболла", поддерживающая Иран.