США визнали неможливість припинення війни на Близькому Сході без України: що пропонують

Пентагон та щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для захисту від атак іранських дронів "Шахед". За даними Financial Times, українські технології мають великий попит завдяки досвіду України у протидії російським безпілотним атакам.

Фото: з відкритих джерел

Україна розробила та запустила у серійне виробництво дешеві дрони-перехоплювачі, які коштують кілька тисяч доларів, тоді як ракети Patriot, що зараз застосовуються для збивання "Шахед", обходяться приблизно у 13,5 млн доларів за одиницю. Водночас вартість збитого "Шахед" становить близько 30 тис. доларів. Через те що Іран може мати десятки тисяч таких дронів, країни Перської затоки шукають більш економний спосіб захисту.

Український чиновник схарактеризував переговори з Пентагоном як "делікатну" тему.

"Спостерігається значний інтерес до українських дронів-перехоплювачів, здатних ефективно збивати 'Шахед' із мінімальними витратами", — наголосив він.

Представник української промисловості додав, що будь-які продажі цих систем, навіть якщо вони виробляються за кордоном, повинні здійснюватися у координації з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, що обговорював із шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані, еміром Катару, та Мухаммедом бін Зайедом аль-Нахайяном, президентом ОАЕ, можливе використання українських технологій протидії дронам.

Портал "Коментарі" вже писав, що загострення війни в Ірані після ударів США та Ізраїлю, внаслідок яких загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї, спричинило масштабну ескалацію на Близькому Сході. Тегеран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю та об’єктах у Перській затоці, а до конфлікту також долучилася ліванська організація "Хезболла", що підтримує Іран.