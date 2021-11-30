США призвали Россию и Беларусь отказаться от напряжения на границах

США призвали Россию и Беларусь отказаться от провокационных идей, чтобы усиливать напряжение на границе с другими странами. Такие заявления прозвучали после того, как появилась информация планах проведения новых совместных российско-белорусских военных учений. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на брифинг в Пентагоне.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (flickr.com/osdpa)

Спикер Министерства обороны США Джон Кирби отметил, что Вашингтон не хотел бы наблюдать за тем, как вновь будут появляться факторы, который в дальнейшем приведут к дестабилизации ситуации и к напряжению на границе с другими государствами.

Уже завтра 1 декабря белорусские войска должны приступить к активным военным учениям. Этому предшествовало заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он не владеет информацией о какой-то подготовке России к наступлению на Украину и о стягивании войск к украинской границе.

Читайте на портале "Комментарии" – Пентагон продолжит консультации с союзниками: причина беспокойства США – скопление войск РФ на украинской границе.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что Россия скоплением войск у украинской границы испытывает на терпимость не только Украину, но и страны НАТО. Таким образом Москва решила устроить стресс-тест НАТО и Европейского Союза. Фактически силой Россия продвигает свои интересы в мире. И теперь от Запада зависит, как далеко Россия в своих намерениях может пройти. Также Резников отбросил драматичный сценарий для Украины, когда Россия начнет бомбить украинские города.





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