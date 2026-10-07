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США призвали своих граждан бежать из России: что произошло

Американская дипмиссия сообщила о возможном случае легочной чумы в Иркутской области и напомнила о действующем максимальном уровне предупреждения для России

7 октября 2026, 07:17
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Кравцев Сергей

Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан в связи с сообщениями о возможном случае легочной чумы в Иркутской области. Дипломаты заявили, что внимательно следят за информацией о смерти человека, карантинных мерах и ограничениях в медицинских учреждениях региона.

США призвали своих граждан бежать из России: что произошло

США. Фото: из открытых источников

Американцам, находящимся в России, Госдепартамент по-прежнему рекомендует покинуть страну. Для России действует четвертый, максимальный уровень предупреждения — "Не ездить". В Вашингтоне объясняют рекомендацию не только рисками для здоровья, но и угрозой безопасности и возможного незаконного задержания.

Тем, кто находится непосредственно в районе предполагаемого случая заболевания, советуют соблюдать распоряжения местных медицинских служб, не посещать учреждения и места, где введен карантин, а при появлении высокой температуры или симптомов со стороны дыхательной системы незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Отдельная рекомендация касается людей, которые недавно находились в районе предполагаемой вспышки. Им советуют внимательно следить за состоянием здоровья в течение 14 дней. Американцам также предлагают заранее проверить возможность медицинской эвакуации через страховку и иметь самостоятельный план выезда из России.

По данным местных СМИ, в начале октября в больнице Шелехова умерла 28-летняя сотрудница Иркутского противочумного института. Сообщалось, что незадолго до этого она могла разбить пробирку с возбудителем легочной чумы. После контакта с ней около 200 человек были изолированы.

При этом российские власти официально не подтвердили диагноз чумы и сообщают о пневмонии неизвестного происхождения. Поэтому информация о возможной вспышке пока остается предметом проверки.

Американское посольство отдельно предупредило, что возможности дипломатической помощи гражданам США за пределами Москвы ограничены.

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