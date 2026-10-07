США закликали своїх громадян тікати з Росії: що сталося

Посольство США в Москві випустило попередження для американських громадян у зв'язку з повідомленнями про можливий випадок легеневої чуми в Іркутській області. Дипломати заявили, що уважно стежать за інформацією про смерть людини, карантинні заходи та обмеження в медичних закладах регіону.

США. Фото: із відкритих джерел

Американцям, які перебувають у Росії, Держдепартамент, як і раніше, рекомендує залишити країну. Для Росії діє четвертий, максимальний рівень попередження – "Не їздити". У Вашингтоні пояснюють рекомендацію не лише ризиками для здоров'я, а й загрозою безпеці та можливому незаконному затриманню.

Тим, хто знаходиться безпосередньо в районі передбачуваного випадку захворювання, радять дотримуватись розпоряджень місцевих медичних служб, не відвідувати установи та місця, де введено карантин, а при появі високої температури чи симптомів з боку дихальної системи негайно звертатися за медичною допомогою.

Окрема рекомендація стосується людей, які нещодавно перебували в районі передбачуваного спалаху. Їм радять уважно стежити за станом здоров'я упродовж 14 днів. Американцям також пропонують наперед перевірити можливість медичної евакуації через страховку та мати самостійний план виїзду з Росії.

За даними місцевих ЗМІ, на початку жовтня у лікарні Шелехова померла 28-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту. Повідомлялося, що незадовго до цього вона могла розбити пробірку із збудником легеневої чуми. Після контакту з нею близько 200 осіб було ізольовано.

При цьому російська влада офіційно не підтвердила діагноз чуми і повідомляє про пневмонію невідомого походження. Тому інформація про можливий спалах поки залишається предметом перевірки.

Американське посольство окремо попередило, що можливості дипломатичної допомоги громадянам США за межами Москви обмежені.

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