США пробили дно новым решением: почему Путин будет радоваться из-за странного шага Минфина

Министерство финансов Соединенных Штатов обновило правила санкций в отношении российской нефтегазовой компании "ЛУКойл", разрешив подготовительные шаги по продаже ее международного подразделения. Новый документ от Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) будет действовать до 1 мая 2026 г. и открывает возможность для заключения крупных соглашений с активами компании за рубежом.

OFAC обнародовал Генеральную лицензию №131D, регламентирующую осуществление отдельных операций в рамках санкционной политики США в отношении России. Документ позволяет вести переговоры и заключать соглашения о продаже Lukoil International GmbH и ее дочерних предприятий, а также выполнять необходимые технические работы для поддержки этих активов.

В то же время, лицензия четко определяет, что сделки возможны только при условии получения специального разрешения OFAC для конкретных соглашений. Также разрешены действия, направленные на поддержание текущей деятельности международных подразделений или поэтапного сворачивания. Средства на заблокированных счетах этих структур могут использоваться исключительно в пределах, предусмотренных лицензией.

Важно отметить, что новый документ не предусматривает разблокировку активов, подпадающих под другие ограничения США. Запрещены и какие-либо денежные переводы в пользу физических или юридических лиц в России. Лицензию подписал директор OFAC Брэдли Т. Смит 30 марта 2026 года и она заменяет предыдущую версию №131C.

Напомним, что в октябре прошлого года "Лукойл" объявил о планах продать зарубежные активы из-за действующих международных санкций. Компания приступила к поиску потенциальных покупателей и планирует продолжать соглашения в рамках лицензии OFAC, обращаясь за ее продлением при необходимости, чтобы обеспечить непрерывную работу международных подразделений до завершения всех транзакций.

