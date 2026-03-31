США пробили дно новим рішенням: чому Путін буде радіти через дивний крок Мінфіну

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оновило правила санкцій щодо російської нафтогазової компанії "Лукойл", дозволивши підготовчі кроки до продажу її міжнародного підрозділу. Новий документ від Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) діятиме до 1 травня 2026 року та відкриває можливість для укладання великих угод з активами компанії за кордоном.

OFAC оприлюднив Генеральну ліцензію №131D, яка регламентує здійснення окремих операцій у межах санкційної політики США щодо Росії. Документ дозволяє вести переговори та укладати угоди про продаж Lukoil International GmbH та її дочірніх підприємств, а також виконувати необхідні технічні роботи для підтримки цих активів.

Водночас ліцензія чітко визначає, що операції можливі лише за умови отримання спеціального дозволу OFAC для конкретних угод. Також дозволені дії, спрямовані на підтримку поточної діяльності міжнародних підрозділів або їх поетапного згортання. Кошти на заблокованих рахунках цих структур можуть використовуватися виключно в межах, передбачених ліцензією.

Важливо зазначити, що новий документ не передбачає розблокування активів, які підпадають під інші обмеження США. Заборонені й будь-які грошові перекази на користь фізичних або юридичних осіб у Росії. Ліцензію підписав директор OFAC Бредлі Т. Сміт 30 березня 2026 року, і вона замінює попередню версію №131C.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року "Лукойл" оголосив про плани продати закордонні активи через діючі міжнародні санкції. Компанія розпочала пошук потенційних покупців та планує продовжувати угоди в рамках ліцензії OFAC, звертаючись за її подовженням за потреби, щоб забезпечити безперервну роботу міжнародних підрозділів до завершення всіх транзакцій.

