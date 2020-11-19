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США построят военные базы в Бердянске и Мариуполе

Проект предусматривает строительство и обустройство баз по стандартам НАТО

сегодня, 13:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

В рамках реализации международного проекта новые военные базы получит Морская охрана Государственной пограничной службы Украины.

США построят военные базы в Бердянске и Мариуполе

Фото: из открытых источников

Проект предусматривает строительство и обустройство баз по стандартам НАТО в Бердянске и в Мариуполе для дислокации и несения службы подразделений специальных действий Морской охраны (морские пограничные спецназовцы).

Поддержка Правительства США по усилению потенциала Морской охраны ГНСУ будет предоставляться через Программу по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения.

"Такой проект — один из лучших примеров нашего международного сотрудничества, взаимопонимания, помощи наших американских коллег и партнеров", — подчеркнул начальник Регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия построит военно-морскую базу для материально-технического снабжения Военно-морского флота РФ на северо-востоке Судана. Это позволит стране сохранить свои военные корабли на побережье Красного моря. Согласно подписанному документу, Россия может вывозить и ввозить любое вооружение, боеприпасы, оборудование, необходимое для работы базы и для выполнения задач военными кораблями, в том числе с ядерными установками. 




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Источник: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/sea-guard-base.html
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