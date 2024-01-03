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США продлили военное присутствие в Катаре: что известно о самой большой базе на Ближнем Востоке

США договорились о продлении своего военного присутствия на авиабазе Катара

3 января 2024, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представители США достигли соглашения о продлении их военного присутствия на авиабазе Аль-Удейд на территории Катара на 10 лет.

США продлили военное присутствие в Катаре: что известно о самой большой базе на Ближнем Востоке

Авиабаза Аль-Удейд США в Катаре (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом.

Военная авиабаза Аль-Удейд находится в пустыне к юго-западу от столицы Катара – Дохи. Это самый большой американский военный объект на территории Ближнего Востока. Здесь можно разместить более 10 тысяч военнослужащих.

Эта страна на Ближнем Востоке известна как основной союзник Америки вне НАТО, где поддерживают стратегические рабочие отношения с американскими военными силами.

Катар также известен своей ключевой ролью во время проведения посреднических переговоров с ХАМАС и властями Израиля о войне на территории сектора Газа и освобождении заложников.

Американский президент Джо Байден регулярно общается с правителем Катара с 7 октября по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом, и выделения большей помощи Газе.

При этом некоторые американские конгрессмены критикуют Катар за присутствие представителей ХАМАС на территории страны.

Катар, как страна в Персидском заливе, служила каналом для диалога Соединенных Штатов с представителями Талибана после того, как американская армия покинула Афганистан в 2021 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США отзывают свой авианосец от берегов Израиля . Военно-морское руководство сил США отзывает один из самых крупных авианосцев Gerald R. Ford с морской территории Израиля. Авианосец вернется в порт приписки из восточных вод Средиземного моря, где он находился в последнее время.



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