Несмотря на мощь своей армии, развитый флот и авиацию, США отстают в развитии беспилотных авиационных систем — технологии, все больше определяющей успех на современном поле боя. Как отмечает Forbes со ссылкой на западных экспертов, в войне дронов Америка не может позволить себе проиграть, а украинский опыт становится для Вашингтона важным ориентиром.

Фото: из открытых источников

До широкомасштабного вторжения России мало кто понимал настоящий потенциал беспилотников. Впрочем, война в Украине показала, что беспилотные системы стали ключевыми в ведении боевых действий. Операция "Паутинка", в которой десятки украинских дронов уничтожили несколько российских бомбардировщиков в тылу, доказала, что будущее войны – по этим технологиям.

"Конфликт между Россией и Украиной коренным образом изменил военные подходы. США должны научиться этому опыту", — заявил Эрик Брок, гендиректор American Robotics.

Пентагон активно разрабатывает системы противодействия дронам (CUAS), сочетающие обнаружение, радиоэлектронную борьбу и кинетические средства, но угроза развивается быстрее технологий. Брок предупреждает, что американские базы могут стать мишенью для атак "вроде Перл-Харбора", если не усилить инвестиции в новые оборонные системы.

Еще одна проблема – зависимость от китайских компонентов, составляющих большинство деталей для малых дронов, что создает уязвимость для США.

"Нужно быстро внедрять инновации и восстанавливать промышленный потенциал для массового производства беспилотников", — отмечает Брок.

Эксперты подчеркивают, что дроны не заменят пилотируемые самолеты, а будут дополнять их.



"F-35 не потеряет актуальность, потому что будущее – в интеграции беспилотных и пилотируемых систем в единую боевую силу", — добавляет Брок.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что у его американского коллеги Дональда Трампа есть большой потенциал для быстрого завершения войны в Украине. Это мнение поддерживает и Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел и руководитель Центра исследований России.