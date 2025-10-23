США програють страшну війну без допомоги України: названо шокуючу причину

Попри міць своєї армії, розвинений флот і авіацію, США відстають у розвитку безпілотних авіаційних систем — технології, яка дедалі більше визначає успіх на сучасному полі бою. Як зазначає Forbes із посиланням на західних експертів, у війні дронів Америка не може дозволити собі програти, а український досвід стає для Вашингтона важливим орієнтиром.

Фото: з відкритих джерел

До широкомасштабного вторгнення Росії мало хто розумів справжній потенціал безпілотників. Втім, війна в Україні показала, що безпілотні системи стали ключовими у веденні бойових дій. Операція "Павутинка", в якій десятки українських дронів знищили кілька російських бомбардувальників у тилу, довела, що майбутнє війни – за цими технологіями.

"Конфлікт між Росією та Україною докорінно змінив військові підходи. США мають навчитися з цього досвіду", — заявив Ерік Брок, гендиректор American Robotics.

Пентагон активно розробляє системи протидії дронам (CUAS), що поєднують виявлення, радіоелектронну боротьбу й кінетичні засоби, але загроза розвивається швидше за технології. Брок попереджає, що американські бази можуть стати мішенню для атак "на зразок Перл-Харбора", якщо не посилити інвестиції у нові оборонні системи.

Ще одна проблема – залежність від китайських компонентів, які становлять більшість деталей для малих дронів, що створює уразливість для США.

"Потрібно швидко впроваджувати інновації та відновлювати промисловий потенціал для масового виробництва безпілотників", — наголошує Брок.

Експерти підкреслюють, що дрони не замінять пілотовані літаки, а будуть доповнювати їх.



"F-35 не втратить актуальності, бо майбутнє – в інтеграції безпілотних і пілотованих систем в єдину бойову силу", — додає Брок.

