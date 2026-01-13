США прокомментировали удар РФ "Орешником" по Украине

Рубрики
Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс назвала "непонятной эскалацией" применение Россией баллистической ракеты "Орешник" против Украины. Соответствующее заявление Брюс сделала во время заседания Совбеза ООН.
Ракета Орешник. Фото: из открытых источников
Представительница США акцентировала, что Украина и Россия должны искать пути деэскалации конфликта с учетом мирных усилий, возглавляемых президентом Дональдом Трампом.
По словам Брюс, вместо работы над мирным урегулированием "действия России рискуют расширить и усилить войну".
При этом Темми Брюс подчеркнула, что США осуждают усиливающиеся постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру.
Дипломатка призвала Россию, Украину и Европу к "серьезному стремлению мира", чтобы "положить конец этому кошмару".
