logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США прокомментировали удар РФ "Орешником" по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

США прокомментировали удар РФ "Орешником" по Украине

Представителя США при ООН Темми Брюс назвала удар по Украине насмешкой по делу мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа

13 января 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс назвала "непонятной эскалацией" применение Россией баллистической ракеты "Орешник" против Украины. Соответствующее заявление Брюс сделала во время заседания Совбеза ООН.

США прокомментировали удар РФ "Орешником" по Украине

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Представительница США акцентировала, что Украина и Россия должны искать пути деэскалации конфликта с учетом мирных усилий, возглавляемых президентом Дональдом Трампом.

"По Украине, в частности запуску баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленное против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это очередная опасная и непонятная эскалация этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой". она.

По словам Брюс, вместо работы над мирным урегулированием "действия России рискуют расширить и усилить войну".

При этом Темми Брюс подчеркнула, что США осуждают усиливающиеся постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру.

"Эти нападения являются насмешкой над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа", – добавила она.

Дипломатка призвала Россию, Украину и Европу к "серьезному стремлению мира", чтобы "положить конец этому кошмару".

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине сейчас и в ближайшем будущем отсутствуют средства, способные эффективно перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом заявил главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости