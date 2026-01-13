США прокомментировали удар РФ "Орешником" по Украине

Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс назвала "непонятной эскалацией" применение Россией баллистической ракеты "Орешник" против Украины. Соответствующее заявление Брюс сделала во время заседания Совбеза ООН.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Представительница США акцентировала, что Украина и Россия должны искать пути деэскалации конфликта с учетом мирных усилий, возглавляемых президентом Дональдом Трампом.

"По Украине, в частности запуску баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленное против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это очередная опасная и непонятная эскалация этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой". она.

По словам Брюс, вместо работы над мирным урегулированием "действия России рискуют расширить и усилить войну".

При этом Темми Брюс подчеркнула, что США осуждают усиливающиеся постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру.

"Эти нападения являются насмешкой над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа", – добавила она.

Дипломатка призвала Россию, Украину и Европу к "серьезному стремлению мира", чтобы "положить конец этому кошмару".

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине сейчас и в ближайшем будущем отсутствуют средства, способные эффективно перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом заявил главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков.



