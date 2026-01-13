logo_ukra

США прокоментували удар РФ "Орєшніком" по Україні

Представника США при ООН Теммі Брюс назвала удар по Україні глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа

13 січня 2026, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс назвала "незрозумілою ескалацією" застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік" проти України. Відповідну заяву Брюс зробила під час засідання Ради безпеки ООН.

США прокоментували удар РФ "Орєшніком" по Україні

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Представниця США акцентувала, що Україна й Росія мають шукати шляхи до деескалації конфлікту з огляду на мирні зусилля, очолювані президентом Дональдом Трампом.

"Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети "Орєшнік", здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів", – зазначила вона.

За словами Брюс, замість роботи над мирним урегулюванням, "дії Росії ризикують розширити і посилити війну".

При цьому Теммі Брюс наголосила, що США засуджують постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. 

"Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", – додала вона.

Дипломатка закликала Росію, Україну і Європу до "серйозного прагнення миру", щоб "покласти край цьому кошмару".

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні зараз і в найближчому майбутньому відсутні кошти, здатні ефективно перехопити російську балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Про це заявив головний редактор військово-політичного порталу Defense Express Олег Катков.




