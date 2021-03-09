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США прощается с карантином: кто сможет ходить без масок

Америка постепенно ослабляет карантинные мероприятия

сегодня, 08:10
Автор:

Кириєнко Анна

В США постепенно прощаются с масками.  Центр по контролю и предотвращению болезней США (CDC) обнародовал новые рекомендации. Согласно им люди, которые прошли полную вакцинацию, могут не одевать средства защиты в общественных местах.

США прощается с карантином: кто сможет ходить без масок

Пандемия COVID-19: США постепенно прощается с масками. Фото: lenta.ru

Кроме того, организация сообщает, что вакцинированные люди могут встречаться и контактировать с гражданами в закрытых помещениях, если все остальные не относятся к группе риска.

То есть внукам или детям, которые решили встретиться с вакцинированным старшим поколением, можно безопасно контактировать. Однако, если соберутся два пожилых человека — вакцинированный и невакцинированный, лучше соблюдать дистанцию и одеть маску, поскольку даже после прививки можно быть носителем коронавируса без симптомов.

Ранее в Техасе и Миссисипи местные власти отменили ношение масок и сняли значительную часть карантинных правил. Центр по контролю и предотвращению болезней США раскритиковал данное решение. Как отмечает организация, такой резкий отказ от карантина нивелирует все меры и усилия, которые были направлены на борьбу с COVID-19.

Известно, что в Америке первый этап вакцинации прошли 50  миллионов человек.

Также стало известно, сколько украинцев готовы получить Covid-вакцину. Больше всего респондентов готовы вакцинироваться на западной Украине. Больше всего противников прививок от коронавируса — на Донбассе. Результаты опроса смотрите в нашем материале.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, когда начнется вакцинация учителей и как будет проходить сам процесс. Как известно, педагоги находятся в высокой группе риска. Об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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