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США прямо обвинили Украину: как хотят предотвратить удары по России

Энергетический кризис в мире: Скотт Бессент заявил, что взрывы российских нефтезаводов давят на мировой рынок

2 сентября 2026, 16:05
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Недилько Ксения

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации стали одним из ключевых факторов, спровоцировавших глобальный энергетический кризис. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По мнению главы американского Минфина, целенаправленные удары Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре страны-агрессорки оказывают непосредственное влияние на стоимость барреля нефти и нефтепродуктов, усиливая финансовую нагрузку на мировых потребителей.

США прямо обвинили Украину: как хотят предотвратить удары по России

Скотт Бессент. Фото: скриншот с видео

Удары по российскому нефтегазовому сектору все чаще становятся предметом обсуждения среди ведущих финансистов планеты. В США констатируют наличие серьезных дисбалансов на рынках, связанных с боевыми действиями в Восточной Европе.

"Сейчас мы переживаем энергетический шок по двум причинам: из-за войны в Украине", — подчеркнул Скотт Бессент в эфире Fox News, описывая дестабилизацию международных поставок топлива.

Он акцентировал внимание на том, что существенные изменения ценовой динамики непосредственно обусловлены избранной Киевом стратегией ведения войны. Чиновник подчеркнул, что кризис усугубляется, "поскольку Украина решила, что хочет взрывать российские энергетические объекты и предприятия по переработке".

Именно такие систематические выводы из строя промышленных мощностей врага ощущаются далеко за пределами европейского континента. По словам американского чиновника, дефицит перерабатывающих возможностей в России запускает цепную реакцию. Комментируя атаки, Бессент подытожил:

"Поэтому создает повышенное ценовое давление в глобальном масштабе".

Несмотря на оценку экономических последствий, США продолжают удерживать санкционное давление против Кремля, параллельно требуя от европейских партнеров окончательного отказа от скрытого импорта российского сырья через третьи страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что цены на нефть в пятницу, 14 августа, пошли вверх после того, как США заявили о готовности поддерживать морскую блокаду Ирана без ограничения во времени. Новые угрозы Вашингтона усилили опасения по поводу перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.



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