США прямо звинуватили Україну: як хочуть запобігти ударам по Росії

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи Російської Федерації стали одним із ключових факторів, що спровокували глобальну енергетичну кризу. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. На думку очільника американського Мінфіну, цілеспрямовані удари Сил оборони України по паливній інфраструктурі країни-агресорки безпосередньо впливають на вартість бареля нафти та нафтопродуктів, посилюючи фінансове навантаження на світових споживачів.

Скотт Бессент. Фото: скриншот з відео

Удари по російському нафтогазовому сектору дедалі частіше стають предметом обговорення серед провідних фінансистів планети. Наразі у США констатують наявність серйозних дисбалансів на ринках, пов'язаних із бойовими діями у Східній Європі.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок з двох причин: через війну в Україні", — наголосив Скотт Бессент в ефірі Fox News , описуючи дестабілізацію міжнародних постачань пального.

Він акцентував на тому, що суттєві зміни цінової динаміки безпосередньо зумовлені обраною Києвом стратегією ведення війни. Посадовець підкреслив, що криза поглиблюється, "оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти та підприємства з переробки".

Саме такі систематичні виведення з ладу промислових потужностей ворога відчуваються далеко за межами європейського континенту. За словами американського урядовця, дефіцит переробних можливостей у Росії запускає ланцюгову реакцію. Коментуючи атаки, Бессент підсумував:

"Тому це створює підвищений ціновий тиск у глобальному масштабі".

Попри таку оцінку економічних наслідків, США продовжують утримувати санкційний тиск проти Кремля, паралельно вимагаючи від європейських партнерів остаточної відмови від прихованого імпорту російської сировини через треті країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ціни на нафту в п’ятницю, 14 серпня, пішли вгору після того, як США заявили про готовність підтримувати морську блокаду Ірану без обмеження в часі. Нові погрози Вашингтона посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters.



