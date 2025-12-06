logo

США пытаются предотвратить войну з Китаем: что предлагает Трамп
НОВОСТИ

США пытаются предотвратить войну з Китаем: что предлагает Трамп

США представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня

6 декабря 2025, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп намерен снизить риск эскалации с Китаем вокруг Тайваня и Южнокитайского моря, усилив оборонные возможности США и их союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обновлённую Стратегию национальной безопасности, опубликованную 5 декабря. Документ появился на фоне того, как Пекин наращивает давление на Тайвань и Японию, направляя в прилегающие воды военные корабли.

США пытаются предотвратить войну з Китаем: что предлагает Трамп

США и Китай. Фото: из открытых источников

Новая стратегия содержит значительно более жёсткие формулировки, чем документ, подготовленный в первый срок Трампа. Если в версии 2017 года Тайвань упоминался лишь единожды и в рамках традиционной дипломатической риторики, то теперь остров фигурирует восемь раз в трёх абзацах. В документе подчёркивается, что Тайвань "справедливо привлекает повышенное внимание" благодаря своему стратегическому расположению на ключевых торговых маршрутах и лидерству в производстве полупроводников.

Вашингтон заявляет о планах сформировать военную силу, способную "предотвращать агрессию в любом районе" длинной цепочки островов — от Японии до Юго-Восточной Азии. При этом подчёркивается, что США не могут полностью нести такую нагрузку в одиночку. В стратегии прямо говорится, что союзники должны значительно активизировать участие в коллективной обороне и вкладывать больше ресурсов в безопасность региона.

По замыслу Вашингтона, расширение совместных оборонных усилий должно укрепить возможности США и партнёров отражать любые попытки силового давления на Тайвань или действия, которые сделают его защиту невозможной. В документе подчёркивается, что предотвращение конфликта вокруг Тайваня – предпочтительно путём сохранения военного превосходства – остаётся одним из ключевых приоритетов американской политики.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп решил отложить санкции против Китая: на что надеется.




Источник: https://www.reuters.com/world/china/trump-unveils-strategy-prevent-china-conflict-over-taiwan-2025-12-05/
