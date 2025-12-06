США намагаються запобігти війні з Китаєм: що пропонує Трамп

Президент США Дональд Трамп має намір знизити ризик ескалації з Китаєм навколо Тайваню та Південнокитайського моря, посиливши оборонні можливості США та їхніх союзників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на оновлену Стратегію національної безпеки, опубліковану 5 грудня. Документ з'явився на тлі того, як Пекін нарощує тиск на Тайвань та Японію, спрямовуючи до прилеглих вод військові кораблі.

Нова стратегія містить значно жорсткіші формулювання, ніж документ, підготовлений у перший термін Трампа. Якщо у версії 2017 року Тайвань згадувався лише один раз і в рамках традиційної дипломатичної риторики, то тепер острів фігурує вісім разів у трьох абзацах. У документі наголошується, що Тайвань "справедливо привертає підвищену увагу" завдяки своєму стратегічному розташуванню на ключових торгових маршрутах та лідерству у виробництві напівпровідників.

Вашингтон заявляє про плани сформувати військову силу, здатну "запобігати агресії в будь-якому районі" довгого ланцюжка островів — від Японії до Південно-Східної Азії. При цьому наголошується, що США не можуть повністю нести таке навантаження поодинці. У стратегії прямо говориться, що союзники повинні значно активізувати участь у колективній обороні та вкладати більше ресурсів у безпеку регіону.

За задумом Вашингтона, розширення спільних оборонних зусиль має зміцнити можливості США та партнерів відбивати будь-які спроби силового тиску на Тайвань або дії, які унеможливлять його захист. У документі наголошується, що запобігання конфлікту навколо Тайваню – переважно шляхом збереження військової переваги – залишається одним із ключових пріоритетів американської політики.

