США раскритиковали Китай из-за приезда Путина

Государственный департамент США раскритиковал приглашение президента России Владимира Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" и выразил свою обеспокоенность по поводу КНР, которая продолжает поддерживать Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание обратилось в Госдеп с запросом о встрече президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, которая состоялась 18 октября в Пекине. Государственный департамент США считает, что таким образом Китай показал поддержку России

"Принятие Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки России, которая продолжает вести незаконную и жестокую войну против Украины", — сообщили в Госдепе США и добавили, что "обеспокоены тем, что КНР продолжает поддерживать отношения с Россией".

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что позиция США продолжает оставаться неизменной и известной в мире.

"Раньше мы говорили, что мы не считаем, что любая страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины", — заявили в Госдепе США.

Китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь" проигнорировало большинство союзников Украины. От ЕС в КНР приехал только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны США объяснили, почему существует разное отношение по поставкам оружия для Украины и Израиля.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на форуме "Один пояс, один путь" отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины от США.