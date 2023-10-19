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США раскритиковали Китай из-за приезда Путина

США полагают, что Китай предоставил Путину площадку для российской пропаганды о войне в Украине.

сегодня, 09:17
Автор:
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Slava Kot
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Государственный департамент США раскритиковал приглашение президента России Владимира Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" и выразил свою обеспокоенность по поводу КНР, которая продолжает поддерживать Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

США раскритиковали Китай из-за приезда Путина

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание обратилось в Госдеп с запросом о встрече президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, которая состоялась 18 октября в Пекине. Государственный департамент США считает, что таким образом Китай показал поддержку России


"Принятие Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки России, которая продолжает вести незаконную и жестокую войну против Украины", — сообщили в Госдепе США и добавили, что "обеспокоены тем, что КНР продолжает поддерживать отношения с Россией".

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что позиция США продолжает оставаться неизменной и известной в мире.

"Раньше мы говорили, что мы не считаем, что любая страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины", — заявили в Госдепе США.

Китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь" проигнорировало большинство союзников Украины. От ЕС в КНР приехал только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны США объяснили, почему существует разное отношение по поставкам оружия для Украины и Израиля.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на форуме "Один пояс, один путь" отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины от США.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/derzhdep-krytykuje-kytaj-za-pidtrymku-rosiji/7316353.html
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