США раскритиковали Китай из-за приезда Путина

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Slava Kot
Государственный департамент США раскритиковал приглашение президента России Владимира Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" и выразил свою обеспокоенность по поводу КНР, которая продолжает поддерживать Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников
Издание обратилось в Госдеп с запросом о встрече президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, которая состоялась 18 октября в Пекине. Государственный департамент США считает, что таким образом Китай показал поддержку России
Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что позиция США продолжает оставаться неизменной и известной в мире.
Китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь" проигнорировало большинство союзников Украины. От ЕС в КНР приехал только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны США объяснили, почему существует разное отношение по поставкам оружия для Украины и Израиля.
Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции на форуме "Один пояс, один путь" отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины от США.
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