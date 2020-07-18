США рассмотрит законопрект о введении санкций против Турции

Об этом рассказал член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер, который является инициатором проекта. Совместно с ним над документом работали демократка Эбигейл Спанбергер и республиканец Майкл Маккол. Об этом сообщает издание Еспресо Американские конгрессмены внесли законопроект относительно введения санкций против Турции. Это связано с приобретением турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Конгресс США был внесен законопроект о введении санкций против Турции. По мнению Кинзингера, Турция уже долгое время принимает решения, которые ставят под сомнение ее репутацию, как члена НАТО. Конгрессмен напомнил, что год назад Турция уже проигнорировала предупреждения НАТО и закупила первую партию российского противовоздушного вооружения. Политик призвал Конгресс продемонстрировать Турции, что ее действия не останутся без последствий.



Коллега Кинзингера, Майкл Маккол, главный республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, заметил, что Турция своими действиями ставит под угрозу безопасность США и других стран-членов Альянса. При этом он подчеркнул, что надеется на верность Турции совим союзникам по НАТО и что страна не станет сильно сближаться с Россией.



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