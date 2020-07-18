kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.07.2020

BTC/USD

9120.44

ETH/USD

232.90

LTC/USD

41.92

НБУ 18.07.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США рассмотрит законопрект о введении санкций против Турции
commentss НОВОСТИ Все новости

США рассмотрит законопрект о введении санкций против Турции

Конгрессмены призывают наказать Турцию за покупку вооружения у России

сегодня, 10:00
Автор:

Павел Зинченко
США рассмотрит законопрект о введении санкций против Турции

Американские конгрессмены внесли законопроект относительно введения санкций против Турции. Это связано с приобретением турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.  Об этом рассказал член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер, который является инициатором проекта. Совместно с ним над документом работали демократка Эбигейл Спанбергер и республиканец Майкл Маккол. Об этом сообщает издание Еспресо.
Из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Конгресс США был внесен законопроект о введении санкций против Турции. По мнению Кинзингера, Турция уже долгое время принимает решения, которые ставят под сомнение ее репутацию, как члена НАТО. Конгрессмен напомнил, что год назад Турция уже проигнорировала предупреждения НАТО и закупила первую партию российского противовоздушного вооружения. Политик призвал Конгресс продемонстрировать Турции, что ее действия не останутся без последствий.
Коллега Кинзингера, Майкл Маккол, главный республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, заметил, что Турция своими действиями ставит под угрозу безопасность США и других стран-членов Альянса. При этом он подчеркнул, что надеется на верность Турции совим союзникам по НАТО и что страна не станет сильно сближаться с Россией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!