США разработали план поддержки Украины в случае победы Трампа: о чем идет речь

США обсуждают с союзниками возможность передачи НАТО координации контактной группой по обороне Украины, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Штаты хотят передать НАТО координацию группой "Рамштайн". Фото из открытых источников

По информации издания Politico, передача Альянсу координации в контактной группе "Рамштайн" является одним из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить поставки вооружения для ВСУ, если Трамп во второй раз станет президентом США.

Издание пишет, что 3-4 апреля во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе ее участники предположительно обсудят предохранители сохранения помощи Украине в случае победы Трампа.

По информации издания, передачу полномочий в "Рамштайне" могут официально завершить на саммите лидеров стран НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас возникла угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.

