США разваливаются: Трамп эмоционально отреагировал на серию терактов в стране

Нынешние Соединенные Штаты Америки – это крушение и посмешище для всего мира. Вот что происходит, когда у вас открыты границы и слабое руководство. Как сообщает портал "Комментарии", именно так новоизбранный президент США Дональд Трамп отреагировал на серию терактов в США, разместив соответствующее сообщение в соцсети.





"Министерство юстиции, ФБР и прокуроры-демократы некомпетентны и коррумпированы, они потратили все свое рабочее время на незаконные атаки на меня, вместо того, чтобы сосредоточиться на защите американцев от внешних и внутренних врагов, проникших во все сферы нашего правительства и в самую нашу страну", – отметил Дональд Трамп.





Республиканец отметил, что США разваливаются – жестокая эрозия безопасности, национальной безопасности и демократии происходит по всей нашей стране.





"Только сила и мощное руководство остановят это. Увидимся 20 января", – заметил новоизбранный глава Белого дома, намекая на скорейшее наведение им дел в стране после инаугурации.





Читайте на портале "Комментарии" — волна терактов произошла в Черногории и США, из-за чего погибли десятки человек.





В Черногорском городе Цетино мужчина расстрелял четыре человека в баре, а затем продолжил стрелять на улице. Двое детей 10 и 13 лет и 10 взрослых погибли. Четверо раненых в критическом состоянии. Нападающий застрелился.





В США также произошла массовая стрельба, она произошла в ночном клубе в Нью-Йорке. Погибли по меньшей мере 11 человек, и еще столько же получили ранения. В США 15 человек погибли, 25 пострадали после того, как автомобиль 1 января въехал в толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News.





Как пишет издание, водитель арендованного пикапа Ford F-150 Lightning, ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар, намеренно врезался в толпу, двигаясь на большой скорости, а затем открыл стрельбу из автоматического оружия по прохожим и полиции. Об этом заявили городские и федеральные должностные лица.





Джаббар вышел из грузовика со штурмовой винтовкой, но был застрелен полицией на месте. Двое полицейских получили ранения: один – в результате огнестрельного ранения, другой – когда его прижало грузовиком.





Следователи обнаружили взрывные устройства в пикапе и вблизи места происшествия, в частности, самодельные бомбы и гранаты. Некоторые устройства были обезврежены.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников