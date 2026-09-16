США разворачиваются: кому теперь отдадут военную помощь, предназначенную для Европы

Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить 52 млн долларов военного финансирования из четырех стран Европы и Ближнего Востока в государства Латинской Америки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на уведомление Госдепартамента Конгрессу.

США. Фото: из открытых источников

Средства, ранее предназначенные для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, планируют направить Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии.

Речь идет о программе внешнего военного финансирования США, в рамках которой американские партнеры получают средства для приобретения вооружений и военной техники у оборонных компаний Соединенных Штатов.

Решение было принято вскоре после поездки госсекретаря США Марко Рубио в Колумбию, Эквадор и Перу. Во время визита он пообещал этим странам дополнительную американскую поддержку в сфере безопасности.

Администрация Трампа рассматривает Западное полушарие как один из приоритетов своей внешней политики. В Госдепартаменте заявили, что новые средства помогут бороться с "наркотерроризмом" и обеспечивать безопасность Панамского канала.

Американское ведомство также подчеркнуло геополитический фактор. По его оценке, дополнительная помощь должна препятствовать появлению у соперников США стратегических позиций в регионе.

AP отмечает, что речь идет в том числе о Китае, который в последние годы активно расширяет экономическое и политическое присутствие в странах Латинской Америки.

При этом в Госдепартаменте подчеркивают: перераспределение средств не означает полного прекращения американской военной помощи Словакии, Северной Македонии, Тунису или Ираку. Однако Вашингтон пока не сообщил, какие именно суммы останутся для этих государств после пересмотра финансирования.

Таким образом, решение администрации Трампа демонстрирует изменение приоритетов американской программы безопасности: часть ресурсов, ранее предназначенных партнерам в Европе и на Ближнем Востоке, теперь будет направлена на укрепление позиций США в Западном полушарии.

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